斥美打壓中國高端科企　華駐加大使促釋放孟晚舟

中加關係愈趨緊張，中國駐加拿大大使叢培武近日接受加拿大媒體採訪時，指中國科技企業華為太子女孟晚舟事件是兩國關係的主要障礙，再次促請加方釋放孟晚舟。叢培武指摘此事是美國打壓中國高端科技企業，遏制中國發展而策劃的嚴重政治事件，加方充當美方的幫兇，致使中加關係陷入嚴重困難。

中國駐加拿大大使館周日（6日）發文稱，叢培武上周二（1日）受訪時表示，中加關係不進反退，原因是互相尊重和平等相待的基礎受到損害，加拿大執法部門一開始就認定逮捕孟晚舟具有「高度政治性」，應盡快作出正確決斷釋放孟晚舟，令中加關係重回正軌。

針對香港和新疆問題，叢培武重申此是中國內政，任何外國無權干預，而中央政府推行《港區國安法》，有利於維護港人的基本權利和自由。叢培武又強調，中國政府在新疆開展預防性的反恐行動，打擊恐怖主義，通過教育方式去極端化。他強調中方「拘押百萬穆斯林」是虛假新聞，亦是「世紀謊言」。

另外，美國對華為的晶片禁令將於下周二（15日）生效，華為始創人任正非日前在新員工座談會表示，華為的戰略定位是商業公司，目前公司處於一個比較難的歷史時期，美國公布一份文件，公司就要改電路板、更換零件、改變算法等，令研發部門在困難中變得更加有水平和堅強。