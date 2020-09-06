大陸兩軍機進入台防空識別區　台軍廣播驅離

台媒周日（6日）報道，上周六（5日）深夜至周日凌晨，疑有兩架解放軍軍機分別出現在台灣的防空識別區（ADIZ）附近，台軍廣播驅離，台空軍官員隨後證實事件。解放軍軍機駛過後，台灣的中科院周日公布，將於周三（9日）和周四（10日）試射新型導彈；有分析指，是對大陸軍機進入防空識別區的反制，另有人擔憂容易擦槍走火。

報道指，其中一架解放軍軍機於上周六深夜11時50分和周日凌晨零時18分，從大陸機場起飛後，兩度進入台灣的西南空域和高雄外海。台軍廣播稱，該軍機已進入台灣西南空域高度4000米處，影響飛航安全，隨後該架軍機駛離。另有軍事迷認為，其中一架軍機打開訊號飛行，可能是中國空潛200反潛機。

台媒引述台空軍官員稱，解放軍軍機在深夜時分進入台海空域進行偵查，甚至測試境防最脆弱的時間點，又一度降低高度，偵察意圖明顯，「根本就是挑釁行為」。

台中科院周日公布，本周將密集測試新型火炮、導彈的性能，預計周三和周四試射新型導彈，最大彈道高度為「無限高」，對海丶空的射擊警告區域呈現左右相反的「L型」。台媒猜測，可能是測試增程型天弓三型防空導彈或戰術彈道導彈。

天弓三型導彈目前處於量產階段，攔截高度為45公里，有攔截戰機及導彈等不同模式，作戰範圍可達200公里。有軍事專家表示，中科院在天弓三型導彈的基礎上，研製有更高攔截高度、更遠射程距離的增程型天弓三型防空導彈。

據中科院發布的最新發布射擊通告顯示，已申請並獲同意於周二（8日）至下周四（17日）試射火炮和導彈，最大彈道高度標明為「0至2.5萬呎」，另有高度標明「無限高」，引起各界討論。

此外，外界質疑北京大學透過旗下智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI），與大陸官媒近期頻頻製造軍事假消息；台灣的國防安全研究院網戰資安所助理研究員曾怡碩撰寫國防安全評析時表示，大陸目的是為了在智庫或媒體平台發布資訊，以發動輿論戰與心理戰。