天降鐵球砸死女嬰　大廈121名業主各賠3000元人民幣

四川遂寧市一名未滿1歲的女嬰，4年前被從天而降的健身鐵球擊中，送院搶救後傷重死亡。警方排查整座大廈的住戶，但始終對肇事者遍尋未獲，女嬰周姓父親最終將大廈共121名業主告上法院。船山區法院近日宣判，每戶需賠償3000元（人民幣，下同，約3400港元）。有業主打算提出上訴。

內地傳媒上周六（5日）報道，事發於2016年11月11日，周妻用嬰兒車推着女兒言言（化名）回家，期間一個健身鐵球從高空墮下，言言被擊中後滿身鮮血，當場陷入昏迷，緊急送往遂寧市中心醫院後不治。警方事後翻查閉路電視紀錄，逐家逐戶調查，並提取16人的指紋和DNA比對。由於一直未找到肇事者，周男最終起訴所有未取得不在場證明的業主，並索賠79萬元（約90萬港元）。

法官表示，由於該大廈所有業主均有可能成為實施侵權行為的加害人，因此均需承擔賠償。另因事件為一宗過失致人傷害的偶然事件，故法院對各業主拋擲鐵球的可能性大小不作區分，只要業主或房屋的使用人不能證明自己與案件無關，則推定其有過錯，遂作出上述判決。