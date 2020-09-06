新冠肺炎：台增1境外輸入病例　再揭83萬個陸製口罩進台

台灣口罩供應商加利科技公司，被揭將大陸製非醫用口罩，混入實名制口罩，引發外界關注。台中央流行疫情指揮中心周日（6日）統計，海關發現及扣押83萬多個從大陸進口的偽標「MIT」（Made In TaiWan，台灣製造），涉及多間生產商。另台灣同日新增一宗境外輸入病例，一名40多歲台籍商人由菲律賓返台後確診。

指揮中心物資組組長蔡壽洤周日表示，在加利事件爆發後，要求海關稽查8月10日至9月3日進口的口罩，發現有83萬個偽標MIT的非醫用口罩，其中一供應商是台灣政府的「國家隊成員」（即台府指定的供應商）。在調查結果明朗前，會將涉案口罩認定為正常商用用途，有關部門目前已介入調查。惟至下午4時許，指揮中心澄清，尚未確認事件有否涉及「國家隊成員」，為蔡在記者會上口誤所致。

另針對加利科技將大陸口罩混入實名制醫用口罩，指揮中心上周五（4日）起開放民眾辦理換貨，統計至今已換貨超過127萬個，並強調對於口罩國家隊的相關調查，預計會在2周內完成，再向外界報告。

此外，台灣周日新增1宗境外輸入病例，40多歲台籍商人久居於菲律賓，登機前已有症狀並主動告知，目前正住院隔離。台疾管署表示，患者上周二（1日）在菲律賓出現感染症狀，惟未自行服藥也未就醫，他報稱曾與有感染症狀菲律賓籍友人同住，後者上周四（3日）在菲律賓已經確診。截至目前，台灣累計493宗確診病例，7人死亡。