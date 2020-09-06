6人透過百度網盤傳播淫褻影片　最高獲刑5年

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度因監管不力而醜聞不斷，有不法分子透過提供雲端儲存服務的「百度網盤」，傳播色情影片而遭檢控。全國「掃黃打非」辦公室督辦的「草莓TV」網站傳播淫穢物品案，近日在重慶市第一中級人民法院公開宣判，案中6名被告透過百度網盤傳播及販賣色情影片，犯販賣、傳播淫穢物品牟利罪成，分別獲刑1年半至5年，均被處以罰款。

法院審理查明，被告黃某甲、張某在去年3月至7月期間，租用境外伺務器並開設名為「牛牛TV」（後改名為草莓TV）的色情影片網站，通過銷售網站激活碼及他人投放廣告等方式牟利。另外，被告童某平被指負責製作及維護該色情網站；黃某乙、曾某峰則協助銷售網站激活碼圖利。

此外，他們於前年2月至去年7月間，分別將含有色情影片的百度網盤，以0.35元（人民幣，下同，約0.4港元）至28元（約32港元）不等的價錢向他人出售，然後再轉賣。直至案發時，該網站及其手機應用程式傳播的色情影片已達1.2萬部，註冊會員數目更達1.7萬人，非法牟利數十萬元。

該案經銅梁區人民法院一審宣判後，被告提起上訴。但重慶中院認為，6人以販賣、傳播淫穢物品牟利，情節嚴重，因此裁定駁回上訴，維持原判。