新聞背後：內蒙古殺人犯任村官　如孫小果案翻版

古巴圖孟和殺人被判刑，竟未入獄反成村官，令人聯想起雲南黑惡保護傘的典型案例孫小果。孫犯強姦少女等多罪被判死刑，其警界的母親與繼父為行賄「打通關係」，令他不斷獲大幅減刑，僅入獄12年便出獄。他出獄後組黑幫及嚴重傷再人被捕，案件牽出的雲南省司法、公安集體腐敗「保護傘」，其中包括孫小果繼父和母親在內，共19名官員被判刑。

昆明市中級人民法院早在1998年，判孫死刑，翌年省高級人民法院二審對其改判死緩，其後他多次獲得大幅減刑。有的減刑理由更是匪夷所思，包括宣稱孫在獄中發明「聯動鎖緊式防盜窨井蓋」等。他在獄中受優待，更可多次進出監獄。

原因是其繼父李橋忠曾任昆明市公安局五華分局任副局長，其母亦公安。兩人通過行賄、偽造證據，夥同監獄人員，令孫死刑變死緩，再不斷獲減刑。孫小果2011年出獄後在經營夜店，組織黑幫。

前年7月，他在昆明一間卡拉OK因毆打致多人受傷被捕。當地掃黑除惡督導組揭出他於1997年犯多宗強姦案，當中包括多名未成年少女，原本判了死刑，加上他獄中非法減刑，出獄後嚴重傷人，終再判他死刑，並於今年2月伏法。