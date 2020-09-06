文物局召開研究諮詢會　三星堆遺址時隔34年重啟發掘

四川省文物局上周六（5日）於廣漢市召開「古蜀文明保護傳承工程2020年度三星堆遺址考古發掘與研究諮詢會」，會中專家聽取了發掘人員對三星堆祭祀區第一階段考古工作成果以及第二階段考古工作計劃的匯報。為了把握三星堆祭祀坑的形成過程、空間格局以及古蜀國的祭祀行為及體系，決定在時隔34年後，重啟三星堆遺址的發掘工程。

據內媒周日（6日）報道，四川省宣傳部於2019年4月組織《古蜀文明保護傳承工程》，並將三星堆遺址的考古工作列為重點，希望藉此深入挖掘古蜀文明內涵和價值。2019年8月，四川省考古研究院編制《三星堆遺址考古工作三年行動計劃（2019-2022）》，指出未來數年的主要工作和研究方向為聚落及社會考古。

文物考古研究院聯合三星堆博物館在2019年10月22日至2020年8月8日期間，對三星堆遺址的「1、2 號祭祀坑」周邊展開全面的考古勘探及發掘，基本上已掌握了祭祀坑遺存的年代序列和空間格局。

在諮詢會上，省內外著名專家針對三星堆的考古發掘、現場技術保護和課題規劃工作的科學展開討論，充分肯定了截至目前遺址考古工作所取得的成就，並對發掘人員文物保護與科學檢測並重的工作方法給予了高度評價。會上亦對2020年度工作目標、主要任務、實施步驟等方面明確提出了指導性意見。