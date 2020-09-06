「海神」後日登陸哈爾濱　料糧產損失3000萬公斤

黑龍江省氣象局周日（6日）公布，第10號颱風「海神」預計周二（8日）傍晚自哈爾濱市東部進入黑龍江，強度為熱帶風暴；當地政府預計，將造成糧食產量損失，最高可達3000萬公斤。另貴州省安順市有村莊因暴雨而被淹沒，當地出動武警救出被困人員。

省氣象局指，預計周一（7日）晚至周三（9日）白天，大部地區有明顯風雨天氣，其中哈爾濱東部、佳木斯西部、牡丹江西部等地方，降雨量最高可達110毫米。據省水文水資源中心消息，黑龍江、嫩江等17條河流水位偏高，遜畢拉河、撓力河等11條河流超出警戒水位。

當地政府綜合考慮風雨強度、持續時間，以及颱風「巴威」、「美莎克」的疊加影響等因素評估，海神可能引起作物倒伏和農田短時內澇的風險，預計將造成糧食產量損失2000萬至3000萬公斤。

另位於貴州省安順市鎮寧縣的關口村，上周六（5日）晚突降暴雨，水位迅速上升，民居一樓被洪水淹沒，多名民眾被困。當地出動30多名武警，以橡皮艇參與搶險救援，截至周日下午3時20分，已安全轉移16戶51名民眾，救援仍在繼續進行。