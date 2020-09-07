醫鬧傷醫事件頻生　商家售防刺白袍惹爭議

內地醫鬧事件頻發，甚至有醫護遭襲擊殺死。內地網購平台近日一款號稱能「輕鬆抵禦減輕砍劈切割傷害」的「醫生防刺白袍」產品，近日輿論關注。有網民認為，醫生身穿防暴服裝是「太誇張」，又指防刺白袍是「治標不治本」；惟也有網民認為醫護已是「高危職業」，「不應等事故發生才來遺憾」。

據了解，該款「醫生防刺白袍」由上海固甲新材料科技公司與上海東華大學聯合研究，採用了「SAINTFABRIC材料」，經三維結構編織而成，可抵禦菜刀、匕首、水果刀、瑞士軍刀等刀具攻擊，同時輕量透氣，同時具備防護性安全性、舒適性與實用性。醫生防刺白袍售價介乎1659至1839元人民幣（約1900至2105港元）。

上海固甲新材料科技公司一名朱姓負責人指出，防刺白袍的靈感源於穿山甲鱗甲。他強調︰「研发產品主要是關注到社會上出現傷醫事件，希望能夠滿足醫生的防護需求，制作該產品的材料目前已申請发明專利。」

另東華大學紡織學院紡織工程學科教授、博士生導師王新厚表示，防刺服本來是為安保職業研發，以前主要是用在軍隊、警察方面，故公安部也有一個標準；近年來需求逐漸向民用上傾斜，因為中國管控槍械，傷人犯罪案件多與刀具有關，防刺服雖不能防彈，但對於保護醫護具有一定意義。