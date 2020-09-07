老婦偷竊遭掛牌示眾惹議　店家︰經本人同意

廣東佛山市順德區一名老婦日前到當地某超市偷竊時，被店員當場人贓俱獲，結果被要求掛着一張寫有「小偷，第三次偷」紙牌，坐在超市門口「示眾」。相關照片曝光後，引起輿論熱議，有網民批評超市手法猶如「行私刑」，惟店主解釋，有關做法已經本人同意。

事發於上周四（3日）下午5時許，該名老婦在超市內選好商品後，便走到收銀台前，只拿出部分商品來結帳，偷偷把一袋排骨裝到環保袋中，惟被店員當場識破。原來，這已是她第3次用同樣手法犯案。及後，超市店主鍾女士便報警，並致電通知老婦的家屬到場。

惟警員對老婦口頭教育後，家屬卻不願支付罰款，鍾女士只好問其家屬︰「婆婆偷了我們東西怎麽處理，第一次我原諒，第二次也原諒，但這是第三次了。」豈料對方竟回答︰「你們看見我婆婆就趕她出去，不要讓她進來。」最終，經老婦及其家屬同意，便發生「掛牌示眾」事件，而老婦只坐了10分鐘便離開。

對於受到輿論批評，鍾女士大吐苦水稱，該超市經常被小偷光顧，且大多是老人家，作案手法幾乎如出一撤，最多時在超市一天可抓到4個小偷，惟該些老人家並非「窮得沒錢買菜」。她更透露，上次抓到一名老人家偷豬肉後，其兒子竟駕駛豪車到場，稱「我媽就是喜歡貪小便宜，我平時給她很多錢買菜，說豬肉很貴」。