家暴男欲見前妻　攜石油氣罐恐嚇社工囚4個月

台灣基隆市一名陳姓男子經常對蕭姓妻子家暴，令蕭女不堪壓力提出離婚。惟陳男後悔欲挽回妻子，不斷向社工詢問蕭女去向，遭拒後竟揚言要引爆石油氣罐，嚇得社工立即報警。警員到場後，陳男試圖引爆石油氣罐，但被警員及時制服。案件近日在基隆地院審結，法院依預備犯放火燒毀現供人使用之住宅罪，判處陳男有期徒刑4個月，可易科罰金。

台媒報道，陳男因患精神疾病，長年留在家中沒有工作，家計由蕭女一人支撐。陳男自覺無能，時常對蕭女施以精神虐待，兩人今年6月初決定離婚。未料，陳男簽字當日突反悔，喝醉後騎電單車前往律師事務所，不但拒絕簽字並對蕭女施暴，遭警方依公共危險移送，蕭女則搬離住所，由社工庇護安置。

檢警偵辦後，將陳男釋放。陳男回家後發現蕭女已不在，用盡各種方法聯繫到社工，並不斷對社工施壓。事發當天，陳男更揚言見不到蕭女就引爆石油氣罐自殺，社工得知後，立即向警方報案。警員到場後，陳男拿出打火機試圖引爆，但被警員制服。

法官認為，陳男雖患精神疾病，但和警方對峙時，其辨識能力正常，因此無從依法減刑，考慮到陳男坦承犯行，並有悔意，犯案時也沒打開石油氣罐開關，遂作出上述判刑，全案仍可上訴。