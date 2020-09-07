高空擲物事故頻傳　警投用智能預警監控系統

內地經常出現高空擲物，導致行人受傷或死亡的事故。重慶市中心近日啟用「瞭望者」智慧預警監控系統，以多部監控鏡頭對準周邊高樓，以電腦視覺識別技術監控從大樓墮下的物體，並作出預警，守護行人的安全。

內媒周日（6日）報道，近年各地不斷爆出高空擲物傷人事件，但由於追查取證困難，無法鎖定肇事者。據重慶警方日前鎖定事故地點，以訪查鄰居的方式調查，統計顯示，僅在市中心的九龍坡區，平均3天就會受理一宗有關案件。

當中在2000年，被稱為「全國高空拋物第一案」，就發生在高樓密布的重慶。當年5月一位郝姓市民，在自家樓下被煙灰缸砸中，因無法確定涉案煙灰缸來源，傷者家屬將有嫌疑的22戶鄰居全部告上法庭，最終法院判決22戶人家各賠8101.5元人民幣（約9277.2港元）。

警方表示，隨着全國人大修訂《民法典》時，也對該問題作上修訂，對於經調查難以確定具體侵權人的，由可能加害的建築物使用人，承擔補償責任。如今出現「嘹望者」的監控系統，可以由AI演算出現事故的主動監測攝像機，當物件墮下時，系統會自動定位出墮物位置，追蹤下落軌迹。

市民蔣先生表示，「嘹望者」肯定對樓上亂拋亂扔的行為具威懾力，必需對高空擲物的行為嚴加防範和懲處。