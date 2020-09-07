回應白宮限制措施　中方縮短美駐華記者簽證時效

中美角力升級，美國8月中拒絕批准中國記者的簽證延期，中國外交部揚言作出反應。近日有美國媒體透露，該機構常駐北京的記者簽證有效期被縮短。

美媒當地周日（6日）報道稱，多名駐華外國記者上周接獲書面答覆，得知他們的記者證續簽申請正等待審批，目前只能帶着經已過期的記者證和人封答覆信進行採訪工作。

報道稱，外國記者的中國簽證都是與記者證綁定，記者證續簽通過後一般會獲得12個月的簽證延期，但記者最新獲得的簽證只為期2個月。有駐華記者透露，受影響的記者當中，一些是美國公民，有的不是。

據受影響美媒稱，該機構在中國的運作尚未受到影響。記者也引述中國官員稱，縮短簽證與其報道無關，而是北京當局針對美國政府對待中國駐美記者的「對等回應」。

美國國務院發言人奧塔格斯周日表示，中方已提前告知美方將對美國記者採取簽證限制。她又表示，「美國當然對這樣的行動感到困擾」，又稱中方有關決定將令「採訪環境進一步惡化」。

中國外交部發言人華春瑩周一（7日）在社交平台發文，指美方在今年5月削減中國記者的簽證停留期後，至今尚未批准其中任何人的簽證延期申請。華春瑩表示，目前美國記者的簽證延期申請，當局正在處理，暫不影響有關記者在中國的生活及工作，但如果中國記者在美國受到公平對待，中方很高興繼續與美國記者保持良好合作。