台國防預算報告提未來威脅　明年赴美軍戰略交流

根據台灣的國防部日前向立法院送交的2021年國防預算案顯示，台軍方明年將派員前往美國與美軍戰略能力辦公室交流，一方面應對未來威脅，同時維繫雙方戰略溝通渠道。

除上述計劃外，台國防預算報告書也披露了多項對美交流計劃，包括台國防部總士官長將赴夏威夷與美軍印太司令部資深領導士官對談，研討士官聯合作戰與培訓等議題，目的是汲取美方經驗，作為改革台軍士官制度的參考。

國防部情報參謀次長室也將赴美參與台美軍圖會議，就年度陸海空圖資交換成效進行討論。另外，陸海空軍、資通電軍等也將與美軍交流，如舉行新型坦克專案管理會議、台美導彈專業技術研討會、資通電小部隊隨隊觀摩交流、空運守護者計劃、國際魚雷使用國年會、F16A/B型戰機性能提升計劃管理會議等。

由於台灣正推動自製潛艦，海軍將派員赴美參與潛艦聯盟研討會，就潛艦作戰、安全、建造等方面，與美軍現役及退役領導階層、商界及潛艦製造商代表研商。

除美國外，預算案也顯示台軍明年將派員赴德國、比利時拜訪，舉行軍方和專家研討與交流活動。台灣的蔡英文總統日前宣布推動後備軍人改革，除規劃調整訓練頻次及天數外，明年預計赴以色列考察其動員制度；而台各軍種也將派員前往歐洲、東南亞、拉丁美洲、東北亞地區參與各式的軍事交流活動。