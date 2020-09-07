民眾抗議政府加強漢語教育　教育廳指《蒙古語文》仍是必修科

內蒙古多地近日爆發示威抗議活動，反對政府在新學年加強漢語（普通話）教育，並使用國家統編教材。網傳影片指，有政府人員上門，要求蒙古家長不要參與遊行。內蒙古教育廳周一（7日）解釋，《蒙古語文》課程仍是必修科。

內蒙古決定今年起分3年在使用蒙古語授課的學校，使用國家統編《語文》、《道德與法治》、《歷史》教材，並要求小學、初中減少用蒙古語，加強使用漢語教學。新政策被指是要滅絕蒙古文化，引起內蒙古人強烈不滿。當地學校大批師生罷課罷學，家長亦不再送子女到學校報到，民眾上街遊行示威，多個城市廣場舉行集會抗議，要求收回新政策。許多蒙古族學者和學生家長擔憂，新措施會進一步弱化蒙古族的語言文化和身份認同。

示威活動中有人被捕，巴林左旗公安局上周五（4日）通報，警方依法打擊處理一名擾亂教育秩序的男子，指他近日在林東蒙古族中學附近串聯、煽動、教唆部分家長將在校上課的子女接回家，最終被處以行拘5日。之後，內蒙古公安更將鼓動罷課和示威列作尋釁滋事。通遼市公安局科爾沁區公安分局上周三（2日）以「尋釁滋事」罪名，懸賞1000元人民幣（約1300港元），通緝上百名民眾，呼籲民眾提供線索。

網傳影片顯示，有政府人員上門，聲稱接獲上級要求，前來呼籲蒙古家長不要參與遊行。但當對方問他們「哪裏有遊行」、「哪些人遊行」、「為啥我們不知道有遊行」，卻答不上來，強調「通知一下」，也拒絕告知自己來自哪個單位。這位被「通知」的民眾語氣強硬：「我們就沒有去遊行，你們為何來通知我呢？」、「我們蒙族以後連門都不能出了是吧？」、「我們沒做違法的事，你們不能隨意來警告我們」。

內蒙古教育廳周日以「有問必答」形式解釋新政策，指出在新政策前，已經專家修訂《蒙古語文》教材，增加了愛國主義、社會主義核心價值觀、民族團結進步教育、革命傳統教育等內容和篇目的比例，刪減了部分篇目。《蒙古語文》仍是必修科，課時安排亦沒有變化。

教育廳解釋，有關新政策是中央，加強少數民族地區國家通用語文教育的重大決策，新疆和西藏等地區已推行，政策並不是對內蒙古的特殊要求，如果家長和學生有疑問，應向老師和學校反映，如果社會各界有疑問，可以透過電郵教育廳留言表達，或向人大代表和政協委員反映及提出建議。

教育廳解釋，使用國家統編教材後，各地會加大歷史和政治專業雙語教師招聘力度，通過培訓後來補充雙語教師。因此，推行國家統編教材使用，將有助於大學生就業。高考文綜試卷不會再提供兩種語言的文字試卷。