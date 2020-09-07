新冠肺炎：男子赴尼泊爾參加宗教活動　返台後確診

台灣周一（7日）公布新增1宗自尼泊爾輸入的新冠肺炎確診病例，患者是20多歲的台籍男性。針對當地廠商加利科技以大陸製口罩冒充台灣製，3日以來已回收近143.8萬口罩。而台灣自行研發的疫苗，據指最快明年底進入第一階段臨床試驗。

台灣的流行疫情指揮中心表示，周一新增的確診患者今年2月到尼泊爾參加宗教活動，本月3日與友人一同返台後於住處進行居家檢疫，2日後出現發燒、流鼻水、頭痛、肌肉痠痛及腹瀉等症狀，經通報衞生單位後安排就醫及採檢後確診，目前住院隔離治療。

指揮中心發言人莊人祥稱，衞生單位已掌握患者接觸者共25人，包括返台同機前後2排座位旅客4人、同行返台友人及4名同住家人，均列為居家隔離對象；同機機組人員16人則列為自主健康管理對象。台灣至今累計494宗確診病例，當中7人病亡。

指揮中心表示，單是周日，當地已回收自上周五（4日）至周日（6日），已共回收143.8萬個加利科技供應的口罩。未換領的市民可於本月11日前辦理換領。

另台灣的衞生院在今年7月選定以DNA疫苗做為開發新冠疫苗的主軸，日前發布研究結果，指出接種DNA疫苗後的倉鼠，感染新冠病毒後體重與活動力未受到影響，肺部病毒量亦大幅下降。衞生院技轉中心主任蔡熙文指出，保守估計，疫苗第一期人體臨床試驗料於今年底至明年初進行，目前仍在尋找合作的醫療單位，也不排除與外地醫療院所合作。