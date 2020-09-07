老師強令學生教師節送禮　違反師德被撤職

福建建州市超德中學一名班主任，要求班上學生在教師節當日送禮物，有同學提出「不送」，他便要求對方轉班。校方周一（7日）通報，該名老師違反師德師風，已被撤職。

這名班主任教授中四年級，他在社交軟件內的班級群組中發起投票，稱要同學學會感恩，要求統一用班費以班級名義為全科12個老師分別準備一份禮物，惟這個投票只有兩個選項：同意、不同意（要把你的具體建議買甚麼提出來），即是不可不買。

班上同學小王問他：「可不可不送，最近手頭有點緊。」老師回覆：「可以，以後你也別麻煩老師，轉去別的班級。」小王感到憤怒，便將這段對話公開，被網民轉發。

校方稱，當地教育部門已就事件與學校溝通，校方亦對違反師德行為零容忍，已將涉事老師撤職，學校會根據關愛孩子的原則，繼續給當事學生做各方面的輔導。

該校是2000年首批通過福州市教育局驗收，由省首批重點中學、省一級達標校福州高級中學和澳籍華人聯合創辦的一所民營全日制學校。2014年學校獲得「福建省民辦教育先進單位」稱號，2015年獲福建省陽光價費「示範單位」稱號。該校共設初中18個教學班，高中32個教學班。