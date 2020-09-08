多人裸聊後被敲詐勒索　警拘21人

上海警方近日偵破3宗敲詐勒索案，21人被刑拘。受害人均是在網絡與人裸聊後，被敲詐勒索，要求轉帳，否則將會公開其裸聊片段，其中一人擔心自己顏面掃地，無奈就範，向疑犯轉了16萬元（人民幣，下同，約16.3萬港元）。

受害人小張今年6月29日報案稱，與人裸聊後落入敲詐陷阱。經查，他較早前通過一款聊天軟件結識一名女網友，在對方引誘下進行裸聊。對方之後稱如要繼續裸聊，需要下載另外一款軟件，但小張下載該軟件後，雙方再聊了沒幾分鐘，對方掛斷視訊，同時發來了小張裸聊時的錄像，威脅已掌握小張手機通訊錄信息，多次要求他匯款，否則便將影片發給他的親朋好友。

小張於是多次向對帳戶轉帳，前後共損失16萬元。最終，心力交瘁的他選擇報警求助。警方經查，發現一個犯罪團夥，成功拘捕12人。

同樣情況亦發生在另一男子李X身上，他被騙了10多萬元（約11萬港元），警方就該案拘捕了5人。7月12日，滬東新村派出所亦破獲類似案件，案值約2.6萬元（約3萬港元），拘捕5人。

上述3起案件中，共計涉案人員22名，均已抓獲並押解回上海。其中21人被刑事拘留，1人因懷孕被取保候審。