中國料公布制訂數據安全全球標準　抗衡美國潔淨網絡

中美資訊戰愈演愈烈，美國國務卿蓬佩奧上月初公布「潔淨網絡」（Clean Network）方案，由軟件至硬件全方位封殺中國的科網企業及通訊企業。美國《華爾街日報》周一（7日）報道，中國將作出抗衡，提出制訂數據安全全球標準。

報道引述知情人士指，中國外長王毅周二（8日）會在北京一個有關全球數碼安全管理的研討會上提出有關倡議。根據中國外交官向外國官員提供的簡介資料，新提議指出數據安全風險日漸提升，有必要制訂全球性解決方案，而最迫切就是制訂全球規則與規範，而它們必須反映大部分國家的期望與利益。

中國將建議各國以全面、客觀、基於證據的態度處理數據安全，為資訊通訊科技與服務維持開放、安全、穩定的供應鏈。倡議草案雖沒有提及美國提出的「潔淨網絡」方案，但當中提出的承諾，回應了美國對中國不公平貿易行為及科技安全威脅的指控。

例如，中國呼籲各國反對大規模監視其他國家，而科技企業不要在產品安裝可竊取用戶數據、控制用戶系統和設備的「後門程式」。而美國一直以華為設備安裝「後門程式」為由封殺，並游說盟國棄用華為。