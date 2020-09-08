男子溫泉跳水頸椎骨折死亡　家屬索償遭駁回

內地一名男子與友人一同入住廣州增城區一間溫泉酒店期間，因向友人的孩子示範跳水，不慎撞倒致頸椎骨折死亡，送院後搶救無效。死者家屬認為酒店未盡安全保障義務，事後向酒店提出訢訟，日前遭廣州市增城區法院駁回。

事發於2018年9月，死者魏某與多名好友共7人入住廣州市增城區某溫泉酒店。酒店房間前方有一個長約3米、闊約2米、水深0.6米的溫泉池，而房間內則有提示標明「請勿在泡池內嬉戲打鬧」。當晚，各人泡溫泉後休息時，魏某向友人李某的孩子表示要示範如何跳水。同行的趙某曾勸阻但無效，魏某從溫泉池邊向池內一躍撞傷頭部後死亡。經鑑定，魏某因頭頂撞到硬物導致的頸椎骨折、頸部脊髓挫裂傷致呼吸循環衰竭死亡。

死者家屬認為，酒店沒有關於泡溫泉的警示或提示，又指事故發生的根本原因是牆壁與溫泉池的設計不合理，魏某蹲下時屁股碰到牆壁導致蹲立不穩而不慎落水，導致意外發生。

酒店則認為，魏某不聽勸阻用頭部朝下的姿勢跳入溫泉池，是造成事故的主因。其次，房間內已擺放有禁止在溫泉池嬉戲打鬧的提示，而事故發生後，酒店亦積極救助。酒店對住客身亡深表遺憾，但強調魏某之死與酒店無關，因此拒絕承擔賠償責任。

法院最後認定，溫泉酒店已盡安全保障義務，對魏某在溫泉池跳水身亡不存在過錯，且無法認定法律上的因果關係，故駁回家屬訴訟請求。宣判後雙方未上訴，案件裁決生效。