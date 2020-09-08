台課綱再惹爭議　歷史內容過度簡化捱批

台灣課綱再傳爭議。有歷史教師近日表示，在最新版的中二歷史課本中，「三國消失，武后不見」；歷史人物幾乎只提到秦始皇，漢武帝等人匆匆帶過，《史記》、《漢書》隻字未提，課程簡化到「令人髮指」的地步。

報道指，翻開新版中二上學期歷史課本，在「從商周到隋唐的國家與社會」中關於「從部落到封建」的一節，沒有夏朝，只講商朝到西周，600年歷史只用了300字說定。「從封建到帝制國家」的一節，也只用800字講述東周到漢末，著墨稍多的是秦始皇和法家之治，接着就跳到漢武帝提倡儒家和薦舉孝廉、曹魏時期九品官人法和唐代科舉。

談唐朝之前2400年的國家與社會，傳統政治史必談的政權交替例如周武王伐紂、春秋五霸、戰國七雄、漢末黃巾之亂、三國、魏晉南北朝等，新課本均欠奉；史籍經典《史記》、《漢書》完全不提。盛唐時期的政治史，例如貞觀之治、開元之治、安史之亂付之闕如。

有教師表示，學生過去可從歷史課認識各朝代政權轉換的前因後果。新課綱太過「略古」，反而讓各朝代的特殊性消失，學生甚至無法判斷不同時期人民的生活有何不同。但亦有老師認為，歷史課程「有捨就有得」，課綱的目標不是培養學生成為史學者，在有限的時間下，著重近百年歷史，包括國共內戰的脈絡、冷戰時期的國際局勢等，有助學生理解當今世界的運行。

台灣教育部「國家教育研究院」於2018年公布最新12年國教社會領域課綱草案，其中歷史課程改為「台灣、東亞、世界」3大部分，原有的「中國史」改列入「東亞史」內；高中歷史的「中國史」篇幅更刪減至1冊，引來外界質疑「去中國化」的疑慮。