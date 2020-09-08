南海軍事化　蔡英文籲印太地區合作嚇阻片面侵略

台灣的蔡英文總統周二（8日）出席亞太安全對話開幕禮，表示南海軍事化、台海日益猖獗的「灰色地帶活動」，以及對各國和企業的外交脅迫，正破壞印太區域的穩定，認為印太等區域理念相同的國家和民主友人，應商討設立架構，合作維護戰略秩序，嚇阻片面侵略的行為。

蔡英文表示，台灣站在捍衞民主，防止集權入侵的最前線，對民主及其價值的承諾不會動搖，亦會加速提升不對稱戰力、強化國防，包括從美國採購F16V戰機及導彈等必要裝備。她又指，政府致力提升軍機艦艇的國造能力，相信有競爭力的國防產業才能強化國防實力，目前正規劃改革後備動員制度。

她指出，南海迅速攀升的軍事化、台海和東海日益猖獗的「灰色地帶活動」，以及對各國和企業的外交脅迫，都破壞了印太區域的穩定。香港最近發生的事情，亦表明若不能齊心協力保護，自由很容易就會流失。她呼籲理念相同的國家和民主友人，要持續合作維護戰略秩序，嚇阻片面侵略的行為。

蔡英文稱，需要一個鼓勵合作、透明的戰略秩序，一個既能避戰又能清楚傳達決心悍衞民主的戰略，透過對話而非戰爭威脅解決問題。她表示，沒有任何國家可以獨力達成維護區域和平、繁榮及安全的目標，而是需要廣泛的通力合作，台灣需要各國的協助，亦正是各國可以互相協助的地方。