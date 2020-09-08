新聞時序：中印緊張關係升溫　今年屢爆衝突

中國及印度今年在主權爭議的班公湖及拉達克地區多次爆發衝突，而且愈演愈烈。雖然兩軍及兩國外交官曾展開多輪談判，惟未能化解緊張形勢，6月時更發生流血衝突，造成雙方人員傷亡。

5月9日

中印士兵在洞朗地區發生衝突，雙方逾150名士兵毆鬥及互擲石頭，造成5名印軍士兵及7名解放軍士兵受傷。

5月18日

中方稱印度士兵越過中印邊境加勒萬河谷地區進入中國領土，並構工設障，阻攔中國邊防部隊正常巡邏執勤。

5月31日

網傳影片顯示，一名解放軍士兵遭印軍多名士兵圍毆，印軍更用木棍等破壞解放軍偵察車。大批解放軍到場增援，雙方對峙。

6月1日

內地官媒報道解放軍在西藏軍區夜間演練的片段，消息指解放軍已在中印邊境地區，部署15式輕型坦克、攻擊2無人機等先進武器。

6月6日

兩國軍方指揮官展開談判，中印同意根據雙邊協定和平解決邊境問題。

6月16日

兩軍在加爾萬河谷發生流血衝突，印方指3名印度軍人被殺，包括1名上校團長;而解放軍則有5死11傷。

6月25日

印度外交部新聞發言人斯里瓦斯塔瓦稱，中國違反雙邊協議，釀成6月15日的衝突。

7月1日

解放軍西藏軍區宣布開通官方微博帳號「高原戰士」，發布實彈演練的片段。

8月18日

西藏軍區在高原進實彈射擊演練，兩架殲20隱形戰機出現在距中印邊境僅300多公里的新疆和田機場

8月31日

印度國防部發表聲明，指摘中國解放軍違反共識，在東部拉達克地區採取「挑釁的軍事行動」。中國外交部否認指控，西部戰區更指印軍非法越界。

9月2日

有傳印度特種部隊士兵在中印邊境意外踩中地雷身亡。

9月4日

中國國防部長魏鳳和與印度國防部長辛格在出席上海合作組織防長會議時舉行會談，雙方同意透過對話協商解決問題。

9月7日

中國西部戰區新聞發言人張水利指印度軍隊再次非法越線進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山地域，更對中方邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅。印度軍方回應指解放軍首先開槍。