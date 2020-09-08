新冠肺炎：台製口罩強制印「MIT」　2周內實施

台灣中央流行疫情指揮中心周二（8日）宣布，未來將強制台灣製造口罩鋼印標示醫用（MD）及台灣製造（MIT），2周內實施，確保實名制口罩不遭混用。加利公司以中國製非醫用口罩混充實名制，連日引發風波，截至目前，已換貨超過187萬片。

行政院長蘇貞昌周二表示，只有台灣製造的口罩才能叫MIT，如非台灣製造的印有MIT，會被沒收、銷毀並且罰款。加利公司涉用中國大陸製口罩混入實名制被司法調查，外界持續關注；新北市勞工局近期對轄內12家口罩廠啟動專案勞檢，有2家口罩廠因員工超時工作遭罰2萬元新台幣（約5300港元）。

彰化縣富達實業社購入61萬個不明口罩冒充醫用，並冒用「宏瑋醫材公司」名義印製假外盒流入藥局販售，南投檢調訊問富達實業劉姓負責人後聲押獲准，循線再追這批不明口罩製造地。

南投地檢署指出，檢察官周一（7日）傳喚劉姓負責人等4人，訊後認為劉姓負責人涉犯詐欺、偽造文書、藥事法等罪嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人、反覆實施詐欺之虞，向南投地方法院聲請羈押禁見獲准。

台灣新增1宗境外輸入個案，患者是一名20多歲女子，長期於法國工作。她去年12月離台，周日（6日）獨自回台，但此前已出頭痛、肌肉痠痛，在法國被診斷為流感。目前，她正住院治療。