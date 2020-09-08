美前亞太事務助卿稱北京對台統戰失敗　非美國造成

「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」同二（8日）一連兩日於台北舉行。美國國務院前亞太事務助卿拉塞爾Daniel Russel）以視訊形式出席時表示，北京在統一戰略上無法取得進展，並非美國造成的，而是因為北京拒絕接受台灣的政治現實，不正視台灣人民想要和接受的是甚麼。

拉塞爾出，當前中美關係、兩岸關係處於一個不好的狀態，而兩者互有關聯。他認為，北京文攻武嚇，例如壓縮台灣的國際參與空間、強迫他國更改台灣在其國家地圖網頁上的標誌等，這些都讓台灣以意志對抗來自大陸的壓迫。

他表示，美國不希望見到台灣被北京統治，而北京統戰失敗，是因為拒絕接受台灣的政治現實，他舉例稱近期美台關係進一步發展，進而造成解放軍與美軍在台海對峙。他認為，奧巴馬時代美國就對台海進行安全防護，但現時白宮將其結果公開化，令台灣被捲入中美間的戰略競逐。他強調，台灣必須對來自北京的壓力有所抵抗，但此行為不應該是出自美國的支持。

他提出建議，台灣持續強化經濟韌性並吸引外國投資是能抵抗北京壓力的方式之一，經濟與安全密切相關，藉由與美國類似的夥伴強化經濟連結，並增加包含網絡訊息的國防安全預算，他認為能有效強化抵抗的能力。