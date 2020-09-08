日媒：中國增購原油糧食　穩定國內物資供應

日媒報道，受新冠疫情、中美關係惡化、軍事升級等因素影響，中國目前有囤積物資的迹象，以應付未來面臨更嚴峻的全球風險時，能確保國內物資的穩定供應。

日媒發現，根據近日中國官方數據顯示，中國進口的天然原料以及食物都有大幅增加的趨勢，包括原油、鈷礦、黃豆、玉米等。報道稱，中國今年1月至7月進口原油按年增12%；同時增加金屬鈷的庫存，一間國有企業建議政府增加2000噸鈷庫存。

糧食方面，據美國農業部(US Department of Agriculture)數據，在2019至2020年銷售年度，中共擁有超過1.5億噸小麥，較3年前增長約30%，而大米庫存同期增長近2成，遠超1.1億噸，同期玉米庫存減少了2000萬噸，但總體趨勢是逐步上升。中國去年購買了近9000萬噸大豆，佔全球大豆進口量的60%左右。

報道認為，中國擔憂未來若國外糧食收成差，將影響中國國內的需求；另外，中美關係惡化可能會阻礙美國商品進入中國，令國內出現短缺。報道又認為，中國亦趁市場價格的走勢，借機補充長期供應，其中，今年初原油價格大跌，北京當除在現貨市場購買，還補充長期合同供應。