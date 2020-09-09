13歲仔因姦不遂殺10歲女　死者母申請強制執行賠償道歉

遼寧大連一名13歲蔡姓少年，去年因姦不遂殺害一名10歲王姓女童後，因未滿14歲而避去刑責。王母事後向蔡男及其父母提起民事訴訟，要求他們公開道歉，並賠償128萬人民幣（約147萬港元）。但法庭宣判後，蔡男家人始終沒有對王母作出賠償及道歉，王母遂於周一（7日）向法院遞交了強制執行申請，沙河口區法院已受理此案。

案發於去年10月20日，蔡男試圖強姦在同小區內居住的王女不果，竟將其殘忍殺害，並拋屍灌木叢。因蔡男未達到法定刑事責任年齡，警方依法免其刑責，並對其進行收容教養。今年1月，王母提出民事訴訟，指蔡男尚未成年，屬於限制民事行為能力人，其父母因沒有盡監護義務而理應承擔經濟賠償責任。

但是此案從開庭至宣判時，蔡男父母均沒有到庭應訊。法院在今年8月10日判決被告方賠償，並需要在判決生效日期起10日內在遼寧省級平面媒體上公開賠禮道歉。

王母指蔡男父母至今沒有露面，相關賠償和道歉均未執行。王母在無計可施的情況下，向法院遞交申請，要求強制執行相應處罰，還女兒一個公道。