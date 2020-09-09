酒店未如實登記住客資料　違反恐法罰27萬人民幣

廣州市委政法委、市公安局、市反恐辦周二（8日）舉辦反恐宣傳活動時透露，該市白雲區一家酒店曾3次未按規定如實登記入住客人的信息，共被罰款27萬多元（人民幣，下同，約31萬港元）。

據指，廣州市白雲區警方今年4月11日查處一宗治安案件時，發現棠景街一家酒店，存在一人登記兩人入住的情況。經調查並取證後，白雲警方依據反恐法對酒店未按規定履行住客實名制登記予以書面責令改正。

同月22日，白雲警方在調查另一宗治安案件時，再發現同一酒店出現一人登記4人入住的情況。鑑於酒店未按令改正，警方於5月20日對該酒店罰款10萬元（約11.5萬港元），並對酒店責任人罰款1萬元（約1.15萬港元）。

到了6月16日，白雲警方再次到該酒店查處一宗治安案件時，竟發現仍存在未按規定實名登記入住客人信息的情況。鑑於酒店屢勸不改、無視重罰，白雲警方於7月24日再對酒店及其負責人共合罰款16.5萬元（約19萬港元），並對前台工作人員罰款500元（約570港元）。

該市反恐辦有關負責人表示，按照反恐法第93條規定，違反單位情節嚴重者，可由主管部門責令停止從事相關業務、提供相關服務或者責令停產停業；如造成嚴重後果，更可能吊銷有關證照或者撤銷登記。