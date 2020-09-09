「天才女童」13歲大專畢業　卻怨父母把她變另類

河南商丘有「天才女童」之稱的張易文，自小於父親張民弢的私塾接受教育，更在年僅10歲時獲大專取錄。今年7月，她以13歲之齡畢業，然而卻沒有循雙親意願讀博士、搞科研，爬進上流社會，反而到其父的培訓機構擔任助教。張民弢近日向內媒坦承，愛女對其教育安排不滿，甚至抱怨父母把她帶上一條壞路，將她變得另類。

據了解，張易文在幼稚園就讀一個月後，便到父親的私塾度過了6年，期間僅有2名被聘請回來的學生作伴。2017年，張易文獲商丘工學院錄取，就讀電子信息工程技術系，自此進入媒體及大眾視野。由於省了8年撫養費，當時張民弢對愛女成就洋洋得意，還希望她畢業後繼續讀博士，最終爬進上流社會。

不過由於與同學年齡差距大，據校方指，內向低調的張易文大部份時間均獨自一人。而畢業後，張也沒有再升學，而是以1500元人民幣（約1700港元）月薪當起了助教。

雖然仍然計劃讓女兒2年後考碩士，但張民弢近日向內媒坦承，女兒對自己的經驗非常有意見，甚至抱怨父母的作為耽誤了她的人生。同時，輿論也質疑張民弢利用女兒來宣傳自己的培訓機構。對此，張民弢強調自己只是引導女兒，而非控制。

不過縱然張民弢否認利用女兒宣傳，惟其經營的「聖童私學」，卻被揭發民辦學校辦學許可證已過期。由於該校目前屬非法經營，睢陽區教體局已在周二（8日）表示將介入調查。