爆劈腿4女辦公室做愛　台總統府發言人請辭

台灣的總統府發言人丁允恭接連爆出與女記者幽會、逼前女友墮胎、同一時間劈腿4女，甚至在辦公桌上發生性行為等傳聞，引起外界關注。周三（9日）他發聲明，表示即日已向台灣的蔡英文總統請辭獲准。

上月才被台媒拍攝及報道與一名女記者在公寓過夜，丁允恭當時指自己已沒有婚姻關係。報道當時又指，丁雖與前妻離婚但二人仍同居，而他於高雄市政府任職時也與另一名女記者傳出曖昧。

周三台媒再接獲丁的前女友「Y」爆料稱，丁擔任高雄市政府新聞局長時曾同時與4女交往，又在辦公室內做愛。Y指2014年丁接任新聞局長後邀請記者唱K聚會時主動向她搭訕，當時丁表示自己未婚、無女友，二人之後交往。但Y其後發現丁於2013年已跟當時的嚴姓女友訂婚，當質問丁時，他稱自己已悔婚。

交往期間，丁常要求Y以打扮性感到其辦公室幽會，又在辦公時間在辦公室內做愛，更因此懷孕被迫墮胎。Y於2017年決定與丁分手，對方卻在社交網上傳二人親密照，令Y被罵「小三」，也無法繼續新聞工作。Y直斥丁毀其一生。

對於有關報道，丁允恭表示內容不盡是事實，但其個人行為的確有違社會期待，造成各界困擾深感歉意，即日起請辭總統府發言人已獲准。另他回覆媒體查詢時承認自己確曾在辦公室與Y發生關係，但強調當時並非辦公時間。對逼Y墮胎，丁稱自己僅知對方一次懷胎。對於同時與4女交往，他則不願多談。