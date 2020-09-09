母親逼女兒嫁僅識10天男子　疑涉邪教組織公安徹查

山西省傳出有邪教組織蠱惑信徒逼女兒嫁給認識僅10天的男子，經內媒了解，當地公安局近日確實查獲一宗邪教案件，目前正在調查，不便透露詳情。

網上近日傳出，山西汾陽市一個名為「門徒會」的邪教組織成員，因受「婚家神辦」等歪理邪說蠱惑，竟瞞着丈夫將23歲的女兒嫁給陌生人。據一名曾參加涉事家庭所辦婚禮的知情人稱，婚禮於周日（6日）在男家舉行，只有少數女方親屬直至婚禮舉行前一天晚，才接獲邀請。

該名知情人稱，婚禮在一間剛裝修完的屋內舉行，只有幾桌酒席，「完全沒有儀式感」，聘禮、結婚首飾、禮服都沒有準備，指女方算得上是「裸嫁」。另婚禮上，大家一說話就是感謝神，是神的旨意給兩人婚姻贖罪的機會。該知情人稱，婚禮上有當地門徒會的成員約30多人出席。

據知，被迫結婚的女方擁大專學歷，受母親影響也成爲了門徒會成員，家裏很早就搬到了汾陽城區。男方同樣20多歲，來自汾陽山區農村，家境貧窮沒有正式工作，家裏也有門徒會成員。男方曾表示雙方認識有一年時間，但在婚禮期間意外透露雙方其實僅認識10天。

據指女方親友有人曾要求報警，卻被制止。該知情人認為，門徒會的做法就是爲了讓拿不出錢的男方家庭看到，娶新抱也可以不出彩禮，從而吸引他們入教。案件其後因警方介入，大家怕惹麻煩，也刪除了照片。