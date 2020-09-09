內媒再揭「紙面服刑」案　兇手保外就醫結婚生子

內地傳媒披露，內蒙古男子王韻虹早年因故意殺人罪被判死緩，後減刑囚15年，但5名獄醫違規為他辦理保外就醫手續，令他可在獄外活動期間旅遊、結婚、生子。事件最終東窗事發，呼和浩特中院裁定王保外就醫違規，判他監外執行逾7年的時間不計入刑期；另內蒙古通遼市中院上月底宣判，5名獄醫分別獲刑3年至5年半不等。

報道指，內蒙古科技專修學院院長張明德，2001年以20萬元（人民幣，下同，約23萬港元）僱用王韻虹殺害一名女子武某。王男作案後畏罪潛逃，先後在浙江、廣西、四川、雲南等地落腳匿藏，至2004年3月被警方拘捕。內蒙古呼和浩特中院於2005年開庭一審，張明德、王韻虹犯故意殺人罪成，被判處死刑，緩期2年執行。

裁定書顯示，王未有上訴，檢察機關未抗訴。2008年6月，內蒙古自治區高院裁定對他改判終身監禁；2011年3月，法院將刑期減至15年。在減刑裁定生效後翌月，王男因患冠心病、急性心肌梗塞被批准保外就醫半年。半年期滿後，內蒙古自治區監獄管理局第一醫院的5名獄醫，先後幫助他違規辦理6次保外就醫手續、1次暫予監外執行。

5名涉案獄醫去年被控玩忽職守罪和濫用職權罪，其中內蒙古呼和浩特第四監獄副監獄長、兼任監獄局第一醫院副院長王全仁，曾接受王韻虹兄長的宴請及送贈的茅台。為幫助女兒完成銀行攬儲任務，王全仁之後聯繫王男兄長，後者於是購買20萬元的國債，作為王全仁女兒攬儲任務。

今年4月，內蒙古自治區奈曼旗人民法院一審，王全仁犯玩忽職守罪成，獲刑5年半；其餘4人氾濫用職權罪成，分別獲刑3年至5年不等。其中3人因不服判決提出上訴，內蒙古通遼市中院上月底駁回上訴。