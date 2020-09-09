迫患者接受虛假手術斂財　莆田系醫院負責人囚20年

曾借由李彥宏掌舵的百度「競價排名」招客，發生多宗醫療事故的「莆田系」醫院再爆醜聞寧夏回族自治區銀川市的歐亞男健醫院（下稱歐亞男健），涉嫌在手術過程中威逼患者接。受虛假的手術和治療，勒索、騙取、非法斂財逾1.7億元（人民幣，下同，約2億港元）。銀川市興慶區人民法院近日就此案一審公開宣判，醫院主要負責人蘇益雄獲刑20年，罰款610萬元（約700萬港元），其餘47名被告獲刑2年半至19年不等。

警方調查，蘇益雄開設民營男性專科醫院「歐亞男健」，高薪招募一批有醫務經驗的人員，組成管理層和醫護人員，再以虛假廣告招攬患者，通過虛構、誇大病情的方式，誘使、強迫患者接受虛設、增設的治療項目，攫取巨額不法利益。涉案超過100名受害人，遍布江西、天津、福建等6個省市。

法院審理查明，歐亞男健從網絡客服、導醫、門診、超聲波檢驗到手術、治療等各個環節互相串通配合，利用虛構病情、病症、診療效果等方式，為患者實施檢查、手術、治療等，騙取被害人財物。醫生在手術中以恐嚇、要挾等手段，逼迫患者接受其他不符合診療規範、虛假的手術，向患者實施詐騙、敲詐勒索等。

法院認為，歐亞男健長期多次實施違法犯罪活動，應當認定為惡勢力犯罪集團，其中蘇益雄犯詐騙罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪成，被判囚20年，剝奪政治權利5年；醫院法人、前任及營運主任等47人分別被判囚及處相應罰金。同時，所有被告在限期內不得從事相關行業。