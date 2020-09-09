新冠肺炎：香港降至中低風險地區　港人商務赴台家居隔離7日

台灣的中央流行疫情指揮中心周三（9日）召開記者會，會上表示，將香港、越南分別降低為中低風險地區和低風險國家，港人商務赴台由家居隔離14日減少至隔離7日。

陳時中在會上表示，香港禁其本土疫情持續緩和，連續2周達到台灣的中低風險分級標準，港府又放寬部分疫情管制措施，遂決定將香港降為中低風險地區。另在越南方面，陳時中認為，該國本土疫情趨緩，近2周僅有零星個案，遂從中低感染風險國家，調整為低感染風險國家，越南短期商務人士赴台，僅需家居隔離5日。

低感染風險國家或地區包括新西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、老撾、柬埔寨、斯里蘭卡、諾魯、東帝汶、毛里裘斯、越南；中低感染風險國家或地區包括馬來西亞、新加坡、緬甸、香港。

台灣一名26歲男子周二（8日）入伍，卻未有提前申報近日曾與從美國返台的兄長接觸，違反軍方防疫規定，導致與他同車的30名新兵需隔離14天。指揮中心發言人莊人祥表示，該男子的兄長本月4日入境，正接受居家檢疫，但兩人並非住在同一樓層，且有獨立房間及洗手間，沒有共同用餐。陳時中指，中央沒有規定要安排居家檢疫者的接觸者隔離，上述決定屬於軍方內部管理的範疇。

法國疫情嚴重，為釐清疫情危機管理，法國參議院邀請台灣駐法國代表吳志中，於當地時間周四出席調查委員會聽證會，分享台灣防疫經驗。