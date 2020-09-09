索馬利蘭駐台代表處揭牌　吳釗燮：將在各領域密切合作

非洲索馬利蘭共和國駐台灣的代表處周三（9日）進行揭牌儀式。該儀式在台灣外交部外交及國際事務學院舉行。台灣的外交部長吳釗燮指，台索是理念相近的夥伴。兩地在2009年起已在衞生保健、教育、海上安全等領域合作，將在未來繼續探索漁業、能源以及農業等領域的共同利益。

台灣與索馬利蘭在今年2月時議定互設具官方性質的代表處，台灣駐索馬利蘭代表處已於今年8月17日開幕。索馬利蘭駐台代表處設於台北市中正區，因為代表處的公共空間面積不符需求，所以揭牌儀式未能在該處舉行。據台媒報道，台外交部常務次長曹立傑、亞非司司長楊心怡、國際合作發展基金會副秘書長史立軍、以及與各國駐台使節，均有出席儀式。

吳釗燮在致詞時指，索馬利蘭駐台代表處揭牌為台索關係開啟新篇章，而這一切必需歸功於索馬利蘭駐台代表穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）的決心及努力不懈。吳強調台索均有維護自由、民主、正義、法治等價值的決心，將會與索馬利蘭這個「非洲之角」緊密合作。

索馬利蘭總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）透過預錄影片在會上致詞，指現時屬索馬利蘭與台灣以共同利益為基礎強化雙邊關係、推動貿易往來與經濟合作的最佳時機。他強調與台合作不會傷及其他國家的利益，更有助促進世界和平及區域經濟繁榮。