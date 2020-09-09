台密集試射導彈　解放軍多機闖應變區遭驅離

台灣周三（9日）試射無限高導彈之際，解放軍多架次蘇30和殲10戰機上午被指飛入台灣的西南空域應變區，遭台軍廣播驅離達24次。同日亦傳出美軍派機到南海和黃海執行任務。

早前農委會漁業署發通報指，中科院在本周三至周四（10日）、下周二（15日）至下周四（17日）共5天，於台灣東南沿海進行對海/空實彈射擊，提醒船隻於這段期間出海作業時注意安全，避開實彈射擊之危險區域。公告指出，周三至周四的試射最大彈道高度為「無限高」，因此被外界猜測是試射天弓三型增程防空導彈。

該款中科院研發的導彈，是由天弓三型導彈的基礎上改良，射程高度從45公里增程到70公里，可在解放軍導彈進入大氣層時進行攔截。今年4月和6月，中科院曾2次試射天弓三型增程防空導彈，卻未能成功攔截靶彈，故這次試射也被視為「補考」。

同日傳出解放軍及美軍多架軍機進行台海、黃海及南海。其中，據追蹤全球軍情軍機動態的社交網Twitter帳號「CANUK78」表示 ，解放軍一架空警500預警機在海峽中線近大陸一方飛行，美軍一架EP3E電子偵察機則從台灣南面經巴士海峽飛往大陸福建、廣東外海。另據追蹤美國軍機動向的Twitter帳號「Aircraft Spots」稱，美國空軍一架RC135S偵察機飛到黃海執行任務，並在上海飛行情報區徘徊。

另台媒周三報道，解放軍機在海峽中線以西飛行，一度逼近金門，因而遭台軍廣播驅離。台國防部證實，上午偵測到解放軍蘇30、殲10等多型機進入台西南空域應變區活動，台空軍嚴防監控。台國防部又譴責大陸片面破壞區域和平、穩定，強調台軍掌握敵情，並依戰備規定妥適應對。至於有台媒稱解放軍上午在南海演習期間，一度包圍東沙島，台國防部澄清報道不實。