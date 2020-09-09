人權組織去信國際奧委會　促撤北京冬奧主辦權

逾160個聲稱代表西藏、新疆維吾爾人、香港及其他地區的人權組織，周二（8日）向國際奧林匹克委員會（IOC）主席湯瑪士‧巴治發聯署信，要求IOC取消北京2022年冬季奧運會主辦權。國際奧委會表示，對所有全球政治事件保持中立，稱已獲中方在人權事務方面作出承諾；中國外交部暫未回應。

信中指，IOC須認識到若忽視中國控制所有領域下惡化的人權危機，將進一步損害奧運精神及奧運的聲譽。信中亦質疑，中國2008年舉行北京奧運後，其聲望促使中方採取進一步行動，亦未能改善人權紀錄，包括在西藏建立奧威爾式的監視網絡，並監禁逾百萬維吾爾人；亦同時列舉香港至內蒙古地區的虐待行為，以及對台灣的恐嚇等。

與此同時，全球包括人權觀察組織及國際特赦組織等超過300個公民社會團體，周三（9日）發公開信，促請聯合國成立一個獨立國際機制，藉此關注中國政府侵犯人權事宜。人權組織在聲明中提到，他們希望聯合國秘書長古特雷斯及聯合國人權事務高級專員巴切萊特承擔責任，公開回應中國大規模侵犯人權的行為。

此外，英國有超過130位國會議員聯署，周三去信中國駐英國大使劉曉明，譴責中方在新疆地區，對當地的維吾爾人展開種族清洗。