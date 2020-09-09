18村民疑老鼠藥中毒　多部門介入調查

河南安陽市北關區安陽橋村臨府莊在上月24日至周三（9月9日）期間，先後有18人中毒送院，且症狀均為凝血酶原時間大於100秒，懷疑是老鼠藥中毒，暫未有人死亡。由於18人中毒原因不明，北關區警方已成立聯合調查組介入，當地村民則指，現時村內人心惶惶，擔心有人惡意投毒。

受害人李純靜指出，最先中毒的是鄰居張先生一家，於上月24日出現症狀。當局及後派人調查，並建議李和其他鄰居到醫院檢查，結果發現他家和另外一家人同樣中毒。及後，村幹部要求全莊人接受檢查，但未發現新的中毒者。然而，至周三上午，距張先生家200米遠的一戶人家又有人中毒。另張先生則透露，其母親被送到安陽市中醫院後，病情一天比一天重，院方周三已下達病危通知書。

安陽橋村一名村幹部同日接受內媒採訪時證實事件，並透露經當局檢查，村內自來水未受污染，懷疑中毒與食物有關，而先後中毒的3戶人家只有一個共通點，就是「不太愛鎖門」。

另警方表示，在事件發生後，區委區政府高度重視，已成立由公安、食藥監、市監等部門組成的聯合調查組。目前，事件尚未定性為刑事案件，警方仍在調查當中。