台幼園教師涉虐待學童　逼食嘔吐物兼拖行毆打

台灣台北市凱斯幼稚園近日爆出有老師打罵學生、逼食嘔吐物、拖行孩子以致手腳多處出現瘀傷，甚至恐嚇學生不得告狀，否則就會剪掉他們的舌頭。市議員黃郁芬聯同家長周三（9日）召開記者會，揭發教師暴行，更有家長指出，孩子因在校壓力過大，造成胃食道逆流和血尿情況，需接受心理輔導。台北市教育局與該幼稚園至今未就事件回應。

家長呂小姐痛斥，老師會因孩子吃飯太慢而強迫塞食，若孩子吐出食物，則會要求把嘔吐物裝回飯碗吃掉，把孩子的價值觀徹底扭曲。另一名家長陳小姐淚批，孩子因看到老師拿棍子打罵、前後拖拉其他同學撞向枱腳而遭恐嚇，老師更聲稱，「如果你敢說出去，你爸爸媽媽都會死掉」，令孩子長期處於緊張狀態。從去年6月開始肚痛，7月更每天嘔吐，最後需要求醫。

會上又揭露了凱斯幼稚園涉及超收、超載、違法使用空間與分科教學等問題。已離職的林老師透露，幼稚園司機超速超載，罔顧學童生命安全，而園方未依法讓司機與隨車人員每年參與交通安全講習；另也以分科方式濫收學費，長期違法教授國語、數學等科目，逃避稽查。面對教育局稽查時，園方除把相關教科書收起，更要求學生躲在5樓逃避超收檢查。

黃郁芬指出，事件發生去年7、8月，家長已向市政府舉報，社會局與教育局亦已知情，但仍然放任違規老師繼續執教。雖然涉事老師現時已被解聘，但該2名問題老師竟成功轉職至其他幼稚園。她痛批教育局要求園方不能提供閉路電視影片予家長，且草率調查家長所作的投訴，質疑當局是否有能力把關。