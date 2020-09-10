《十萬個冷笑話》侵權《葫蘆兄弟》　賠製片廠50萬人民幣

上海美術電影製片廠有限公司所擁有的《葫蘆兄弟》動畫片。

上海知識產權法院就一宗侵權案二審宣判，上訴人所擁有的《十萬個冷笑話》動漫、遊戲作品，侵犯被上訴人上海美術電影製片廠有限公司（下簡稱「美影廠」）所擁有的《葫蘆兄弟》動畫片的改編權、信息網絡傳播權，被判賠償50萬元（人民幣，下同，約56萬港元）。

案情指出，北京四月星空網絡技術有限公司、天津仙山文化傳播有限公司，與案外人陳XX簽訂《稿費簽約作品合同》獲得《十萬個冷笑話》漫畫美術作品著作權。2013年6月1日，四月星空公司、北京妙趣橫生網絡科技有限公司、藍港在線（北京）科技有限公司簽訂《合作開發營運協議》，四月星空公司作為《十萬個冷笑話》漫畫作品及動畫作品等著作權人，同意妙趣公司將《十萬個冷笑話》改編為手機遊戲，並由藍港公司對改編遊戲進行獨家代理、營運。

然而美影廠認為，《十萬個冷笑話》和《十萬個冷笑話番劇版》手遊中的人物卡牌大娃、二娃、三娃、四娃、五娃、七娃的形象，侵害了其擁有的《葫蘆兄弟》動畫片中葫蘆娃形象的改編權、信息網絡傳播權，於是訴至法院，要求上述4間公司賠500萬元（約560萬港元）。

法院一審認為，《十萬個冷笑話》等美術作品人物形象，與《葫蘆兄弟》動畫片的葫蘆娃動漫形象實質性相似，構成著作權侵權，一審判四月星空公司、仙山公司、妙趣公司、藍港公司立即停止侵權行為，並賠償美影廠經濟損失50萬元及合理費用19,500元（約2.1萬港元）。