新婚女教師陳屍井內　警17年後開棺驗屍緝兇

山西運城市一名新婚女老師路某17年前突然失蹤，當年有人在水井中發現一具女性裸屍，但警方未對屍體進行DNA鑑定。家屬通過牙齒、頭髮、身高等特徵，確認是失蹤的路某，於是將她埋葬立碑。警方日前成立新專案組，周二（8日）開棺驗屍並對遺體做DNA鑑定，再次緝兇。

路某親弟表示，周一（7日）接獲警方通知會開棺驗屍，並對遺體做DNA鑑定，估計結果會在10天後出爐。他透露，距離案發已有17年，自己和父親一直希望能將真兇緝拿歸案，父親近日決定取出10萬元人民幣（約11.5萬港元）養老金作懸賞，希望能幫助警方緝兇。

事發於2003年1月3日，剛結婚半年的路某突然失蹤，家屬和小學校長報案後苦尋無果。事發半年後，有人在鹽湖區姚孟鄉北南村一個水井中發現女屍。法檢中心鑑定出的屍檢報告，顯示屍體頭部、腹部及大腿有多處傷口，但警方未有通知家屬進行DNA鑑定。路某的父親辨認時，只以屍體的外形特徵，認定是失蹤的女兒。

路某的丈夫王某當年是警方重點懷疑對象，他供述當日與妻子爭吵，期間用被子捂住對方頭部，令她窒息而死。他之後用被子包裹妻子帶走，因怕對方未死，於是用磚頭砸及用刀刺向她的頭部和身體。他將妻子身上的衣服脫光，再拋屍到水井。

王某當年因涉嫌故意殺人罪被警方刑拘，運城市中院多次就案件開庭審理。惟在第3次庭審時，王某當庭推翻口供，否認自己作案，其辯護律師更提出指控的證據不足，包括屍體未有通過DNA鑑定身份，死者被刀刺中但現場沒有血漬等。法院認為，王某的口供是公安人員逼供誘供，最終判他無罪。