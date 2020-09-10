21歲女駕越野車墮坡亡　原計劃與男友年內成婚

據內媒近日報道，江西南昌21歲女子胡悅（化名）原本準備今年與男友完婚，惟上月9日，她駕駛全地形越野車期間失控墮坡，不幸遇難。然而經營越野車活動的俱樂部負責人事後竟一度下落不明，未有理會家屬訴求，有關部門亦互相卸責，令該慘劇責任所屬至今未獲解決。

事發當日，胡悅與好友小楊、男友張立（化名）以及另外2名朋友前往灣里區「刺激賽道摩托俱樂部」，以近1100元人民幣（約1230港元）租越野車開到一條崎嶇山道玩。然而下山期間，胡悅和張立的車撞上一塊大石頭，之後連人帶車墮坡，最終胡悅不幸身亡，張立則受傷。

死傷者家屬認為，涉事俱樂部在未提供任何安全措施下，在該山道展開越野車活動，應對事件承擔全部責任。不過俱樂部事後關門，負責人更是失蹤。警方指出，越野車屬於娛樂設備，不屬法律上的「車輛」，因此事件不屬道路交通事故，非由警方管轄。至於意外發生的經開區，該區官員亦不願跟進事件。

至近日，內媒成功聯繫上俱樂部的經營者曹建國，對此曹男承認事故原因不明，事發的山路也屬他們的場地，但他強調自己沒有故意逃避，而是張立的父親曾帶人對其員工動粗，自己也在配合當局調查。