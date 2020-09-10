美參議員致函迪士尼CEO　斥《花木蘭》粉飾新疆問題

迪士尼新片《花木蘭》因香港及新疆問題爭議不斷，引起人權組織的批評。美國共和黨密蘇里州參議員霍利周三（9日）亦致函華特迪士尼行政總裁包正博，指控對方為中國政府對維吾爾人的「種族滅絕」粉飾，有辱美國價值。迪士尼方面則非常滿意《花木蘭》 非正式公映的初步成績。

霍利給包正博的信中指出，《花木蘭》前年8月宣布開拍前，美國政府與非政府組織已發表多份報告，關注新疆「集中營」問題，但迪士尼工作人員仍前往新疆拍攝，可能與直接涉事的中國官員合作。他批評，迪士尼無視中國政府對維吾爾人及其他回教少數族群的「種族滅絕」，製片期間為對方洗刷罪名。

霍利批評，包正博不仔細審視便推出《花木蘭》，也沒有向迪士尼所為傷及的人道歉，應譴責此決定。他又指摘對方把利益置於原則之上，不只無視中國政府的暴行，甚至與他們合謀，有辱美國價值。他提出多個質問，包括為何迪士尼堅持在新疆拍攝《花木蘭》？吐魯番公安局等涉新疆議題的中國政府單位向迪士尼提供了何種幫忙？迪士尼又以甚麼酬謝？他要求包正博於本月內回應。

《花木蘭》在美國過去周末的勞動節假期起，透過Disney+串流平台公映，少數國家則在戲院放映，而作為全球第二大電影市場的中國則於周五（11日）才上映。迪士尼財務總監麥卡錫（Christine McCarthy）周三會見投資者，談及該片的初步成績，稱「我們很滿意所看到的情況」。