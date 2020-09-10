內地男子控父強姦妻子　公司門外拉橫額敲鑼

山東省淄博市一名楊姓男子，近日在一家辦公室文儀器材公司門外拉起橫額兼敲鑼，指控自己妻子遭父親強姦，而楊父則是該公司的董事長。涉事公司門市職員其後證實，楊父確是該公司老闆，又指他出國多年，已不過問公司業務。

據楊男聲稱，今年新冠肺炎疫情爆發初期，他買了機票將父母、妻女送到加拿大溫哥華避疫，自己則打算辦完手頭上的事再過去會合。誰知隨着疫情發展，航班停飛，楊男一直無法成行，其妻女惟有與父母暫住。誰知今年7月12日，楊父趁妻子因手部受傷需入院接治療時，竟在家中當着年僅歲半的孫女面前，將新抱拖入房間性侵。楊男因此直斥「我爹是畜生」。

最令楊男憤怒的是，母親得知丈夫的獸行之後，竟然選擇逃避，還配合丈夫指稱事件是「通姦」。另楊男的兄長今年9月準備結婚，他擔心公開事件會影響兄長，一度考慮與妻子押後報警。但後來諮詢了律師，得知一旦楊父返回中國，將無法追究事件，因此於8月決定與妻子在當地報警。

楊父得知兒子與媳婦報警後，帶着妻子返回中國。楊男曾前往國內派出所報案，但接待的警員稱因案發地點不在國內，所以無法處理，也不可能把楊父遣送回加國。楊男於是乾脆跑到楊父任董事長的公司門外拉橫額揭發其獸行，並向媒體及社交平台爆料。楊男稱，其父曾威逼利誘他與妻子離婚，其母親、兄長到親戚也選擇包庇楊父。楊男為保護妻子，決定將事件公開。