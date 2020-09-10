新冠肺炎：美方批華令疫情蔓延　耿爽反斥諉過於人

聯合國安理會周三（9日）舉行視像會議，討論安理會涉及新冠疫情決議的落實情況。會上美方指摘中方在疫情全球蔓延需負責任，中國常駐聯合國副代表耿爽反駁美方政治抹黑和惡意指責，又呼籲美國政府該把精力用來保障美國人民生命安全，而不是諉過於人。

當日，美國代表在發言中指責中方抗疫不透明、處置不當，對疫情在全球蔓延負有責任。耿爽則指，加強國際合作，攜手應對疫情。但美國不僅嫁禍中國，還無端指責世衞組織。中方對此表示堅決反對和完全拒絕，相信多數安理會成員對此也不認同。

耿爽表示，新冠肺炎疫情發生後，中方本着公開、透明、負責任態度，及時有效採取全面措施，在短時間內控制住疫情。中方第一時間向世衞組織和包括美國在內的很多國家通報分享疫情信息，並公布新冠病毒基因序列。

反觀美國，作為世界上醫療條件最發達最先進的國家，現在卻是全球疫情確診人數最多的國家。而美國政府不集中精力抗疫，卻一直試圖轉移視線，嫁禍於人。耿爽敦促美國政府切實負起責任，把時間和精力放在保障美國人民的身體健康和生命安全上。