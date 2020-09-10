違規搬入豪華辦公大樓　省煙草局遭整改遷離

國家煙草專賣局周三（9日）召開全國煙草系統接受中央巡視整改工作動員電視電話會議，而同日下午，廣東省煙草局便開始搬離位於廣州市的珠江城大廈的豪華辦公大樓。據報，中央第三巡視組約一個月前指出，廣東省煙草局在舊辦公樓還能使用的情況下，「違規」搬進了豪華辦公大樓。

中央第三巡視組於上月19日向國家煙草專賣局黨組反饋巡視情後，中紀委國家監委官網於9月5日發表關於反對享樂主義、奢靡之風的評論，指黨政機關大樓是辦公場所，為人民服務的地方，只要滿足日常公務需求即可，絕不應該攀比豪華氣派。因此，對於違規興建、裝修、配備、使用辦公用房等行為必需整頓。評論中又特別指出廣東省煙草局的豪華辦公大樓作例證。

本周一（7日），國家煙草專賣局黨組接受中央巡視整改工作領導小組召開會議，強調會對照中央巡視組反饋的意見主動整改，周三全國煙草系統接受中央巡視整改工作動員視像會議召開。據知情人士透露，會上國家煙草局局長張建民提到廣東省煙草局豪華辦公大樓事件時措詞嚴厲，又表示將由國家煙草局和中央紀委派駐工信部紀檢組將組成聯合調查組，進入廣東省煙草局調查。

周三下午，廣東省煙草局開始搬離珠江城大廈，回到舊的辦公大樓。有貨車司機稱，這次搬遷動用了十多輛貨車，估計至少要搬兩天。