內地外賣平台為車手安全　增加送餐時間惹熱議

近日內地網上出現一篇文章，講述車手在外賣平台嚴格的獎懲機制下，為爭分奪秒送餐危及自已的人身安全，引起廣泛討論。兩大外賣平台「餓了麼」和「美團」日前回應，並分別以不同方式增加送餐時間，但網民反應卻有不同。

周二（8日），一篇題為《外賣騎手，困在系統裏》的文章在內地引發熱議。文章稱，外賣平台近年不斷壓縮車手的送餐時間：4年前，3公里路線的送餐時限是1小時；到前年大幅縮短已38分鐘。數據顯示，去年中國全行業外賣訂單單均配送時長，比3年前減少了10分鐘。

送餐時間大幅縮短，意味着將騎手置於愈來愈緊迫和危險境地：為節省時間，外賣平台系統竟指引車手在馬路上逆行，有路線需逆行接近2公里；有調查顯示，大部分車手均曾改裝電單車，使電單車提高時速，但與此同時，卻亦提高了意外風險。

2017年上半年，上海平均每2.5天就有1名外賣車手傷亡；前年，成都警方7個月內查處車手交通違法近萬次，平均每天就有1個車手傷亡； 前年9月，廣州警方查處近2000宗外賣車手交通違法事件，當中「美團」車手佔一半，「餓了麼」排第二。

針對文章，周三（9日）凌晨「餓了麼」率先回應，稱將推出「多等5/10分鐘」選項，讓不着急的食客按下多等一會，給車手更多時間，「系統是死的，人是活的。將心比心。」看似人性化的舉動，網民卻並不買帳，諸多聲音質疑「餓了麼」將責任轉嫁消費者。

同日晚「美團」亦發聲明，稱將改良系統和獎懲機制，給騎手留出8分鐘彈性時間，讓騎手在保障安全的同時獲得更實際的回報。從評論來看，網民似乎更認可這一做法，「（美團）是更實在地解決問題」。