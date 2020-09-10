蓬佩奧斥拒刊美大使文章　華官媒批惡意挑釁

美國國務卿蓬佩奧周三（9日）發聲明批評中國官媒《人民日報》拒絕刊登美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）的評論文章，一再暴露中共害怕言論自由及嚴肅的思想辯論。《人民日報》發言人周四（10日）強烈反對蓬佩奧的言論，是美方惡意挑釁。

布蘭斯塔德準備發表的評論文章題為《基於對等，重啟關係》，提到在華美國企業、記者、外交人員及公民社會在進入中國市場時遇到不對等待遇，當美國記者在中國面臨採訪甚至入境限制，中國官媒記者依然可公開地進入美國。蓬佩奧指摘《人民日報》拒絕刊登上述評論，再次反映北京虛偽，指中方都有投訴在別國遇到的不公平及不對等待遇。

《人民日報》發言人反駁美方批評，直指蓬佩奧無理指搆，惡毒攻擊中國媒體，嚴重背離事實，認為有必要還原真相。發言人稱，該報回復美國駐華使館要求刊登布蘭斯塔德文章時，指出該稿內容錯漏百出，與事實嚴重不符，《人民日報》有權拒絕刊登有明顯事實錯誤和偏見的文章。

另外，中國外交部發言人趙立堅周四批評，美方此舉顯然與新聞自由無關，完全是精心設計，故意「碰瓷、找茬」。他批評，美方一方面對中國媒體蠻橫打壓，一方面又要求中國媒體為他們做虛假宣傳，有關做法既邏輯錯亂，更是霸道無禮。