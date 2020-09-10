印度發布新方針　對中國公民實施更嚴格簽證規定

印度內政部近日發布商務簽證的最新指導方針，當中針對中國公民實施更嚴格的簽證規定。印方將中國與孟加拉、阿富汗和巴基斯坦等「優先轉送類別」（Prior Referral Category）國家，列於同等地位。此舉意味着印方在向中國公民發放簽證前，需進行深入的背景調查。

據印媒周四（10日）報道，印度內政部在新指導方針中提及，中國公民在申請簽證時，在某些情況下需向內政部下屬的外國人管理辦公室（FRRO）報告。此外，中國公民持旅遊簽證兩次訪印期間，至少需間隔兩個月。

內政部指出，持有商務簽證的中國公民，一年內若需在印度境內逗留超過180天，都必須在FRRO進行登記。方針又指，FRRO已獲授權，根據情況為中國公民延長商務簽證。

而商務簽證可分為三類，第一類簽證為印度駐外使領館可向持有印方認可機構邀請函的中國公民推薦為期六個月、多次入境的B簽證，條件是每次停留時間不超過90天；第二類是60天一次入境簽證，適用於無法出示任何印度認可機構的邀請函，但擁有獲授權中國機構的請求信的中國公民；第三類是不超過60天的單次入境B簽證，適用於不能出示證明文件並經印度駐外使領館批准的中國公民。