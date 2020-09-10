中國增派5萬兵至邊境　印軍架鐵絲網作警告

中印邊境局勢升溫。印度媒體周三（9日）報道，中國解放軍在沿實控線已加派5萬多名士兵，並部署各類重型武器；印度也作出相應部署，在戰略重地設置鐵絲網作警告。報道又引述印度政府高層消息人士稱，沿着實控線很多地方都能聽到中國軍隊練習射擊的槍聲，推測是給印軍製造心理壓力。

報道稱，自周一（7日）中印互相指控對方在班公湖南岸地區開槍，另解放軍同日被指持關刀等武器逼近印軍陣地後，中國軍隊在當地「手指」地區山脊的部署和活動明顯增加，目的是奪回3處戰略重地，包括黑頂山、熱欽（Rechin La）和熱贊（Rezang La）隘口。據印度官員稱，解放軍除向當地加派士兵外，又部署火箭炮、地對空導彈以及150架戰機。

有了解事態發展的印度政府官員表示，「可以清楚地看到（中方）人數增加、部隊調動和正在建立新的臨時防禦工事」。另一方面，印軍也相應增加部署，包括在熱贊和熱欽隘口附近的陣地設置帶刺的鐵絲網，並警告解放軍假如破壞該些設置，將會「造成後果」。亦印度官員表示，目前中印之間的僵局「可以走向任何方向」，顯示不能排除再發生局部或整個地區衝突的可能性。

另據西藏軍區微信公眾號消息，周二（8日）下午一架直升機降落在西藏軍區總醫院今年才落成的停機坪上，將一名急病患者緊急送往手術室。據西藏軍區總醫院衞勤部部長吳前進稱，停機坪投入使用後，可實現從醫院到邊防哨所、演訓場等場地的無縫對接，大大提高了衞勤保障能力。

而在中印關係持續緊張之際，印度向法國採購首批為數5架陣風戰機周四（10日）正式服役，將部署到接壤中國與巴基斯坦邊境的北部空軍基地。印度國防部長辛格在服役儀式上表示，該批戰機服役對印度邊境安全形勢十分重要。出席儀式的法國國防部長帕利也指，陣風戰機可為印度在區內提供空中優勢。